أفلام سينمائية شارك فيها محمود عبد العزيز بالغناء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 01:24 مساءً - يُعد الفنان محمود عبد العزيز واحداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعربية، حيث قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأفلام السينمائية التي لاقت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور وحقق من خلالها تاريخاً من الصعب على فنان آخر تكراره، كما قدم أيضاً عدداً من المسلسلات التلفزيونية التي كانت بنفس القدر من النجاح الذي حققه بالسينما.

وقد تميز الفنان محمود عبد العزيز بموهبة استثنائية جعلته يُجسد العديد من الشخصيات ببراعة شديدة مما جعله يتعاون مع أبرز المُخرجين من أبناء جيله، وعلى الرغم من تفوقه في الأداء التمثيلي إلا أنه خاض تجربة الغناء في عدد من أفلامه السينمائية التي نستعرضها لكم بهذا التقرير إحياءً لذكرى ميلاده والتي توافق اليوم 4 يونيو.

البداية والنجاح الأكبر في فيلم "الكيف"

عام 1985 قدم الفنان محمود عبد العزيز واحداً من أشهر أفلامه السينمائية التي تُعد من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية وهو فيلم "الكيف"، وقد جسد بطولة الفيلم أمام الفنان يحيي الفخراني وعدد كبير من الفنانين.

وقد ناقش فيلم "الكيف" ظاهرة الإسفاف في الأعمال الفنية وانهيار الذوق العام، وقد جسد الفنان محمود عبد العزيز خلال أحداث الفيلم شخصية "جمال أبو العزم – مزاجنجي" الذي يعمل بإحدى الفرق الموسيقية الشعبية ويُقرر الاتجاه للغناء، وخلال أحداث الفيلم قدم الفنان محمود عبد العزيز عدداً من الأغاني والتي وضع ألحانها الموسيقار حسن أبو السعود وكتب كلماتها مؤلف الفيلم السيناريست محمود أبو زيد وحققت نجاحاً كبيراً مُستمراً حتى الآن.

4 أفلام سينمائية قدمت أغاني لـ الساحر أبرزها الكيت كات وجري الوحوش

عام 1987 شارك الفنانببطولة فيلم "جري الوحوش" أمام الفنان نور الشريف والفنان حسين فهمي، وخلال أحداث الفيلم يُقدم أغنية بصوته والتي يُجدد بها التعاون مع الموسيقار حسن أبو السعود و كتب كلماتها مؤلف الفيلم محمود أبو زيد.

يُمكنكم قراءة: في ذكرى ميلاده.. هل كان هناك خلاف بين محمود عبد العزيز وعادل إمام؟

ويستمر الفنان محمود عبد العزيز بمسيرته الفنية من خلال التمثيل حتى يعود للغناء مرة أخرى من خلال فيلم "الكيت كات"، الذي تعاون من خلاله مع المخرج داوود عبد السيد، وقدم عدداً من الأغاني خلال أحداث الفيلم والتي جاءت لكبار الشعراء صلاح جاهين، سيد حجاب ووضع ألحان الأغاني الموسيقار سيد مكاوي، إبراهيم رجب ولاقت الأغاني نجاحاً مُستمراً حتى الآن.

ومع منتصف فترة التسعينيات جاءت آخر تجارب الفنان محمود عبد العزيز مع الغناء من خلال فيلمي "الجينتل" والذي تم عرضه عام 1996 و فيلم "القبطان" عام 1997.

يُذكر أن الفنان محمود عبد العزيز قد رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر عام 2016 عن عمرٍ ناهز الـ70 عاماً ومسيرة فنية امتدت لما يُقارب النصف قرن قدم خلالها 120 عملاً فنياً نجح من خلالها أن يسكن داخل قلوب وذاكرة الجمهور العربي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».