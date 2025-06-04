ريهام حجاج تؤدي فريضة الحج وتشارك متابعيها صورها من الأراضي المقدسة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 01:24 مساءً - تؤدى الفنانة ريهام حجاج فريضة الحج هذا العام بالمملكة العربية السعودية، وشاركت متابعيها عبر ستوري حسابها الشخصي على إنستغرام بمجموعة صور لها وهي ترتدي الحجاب أثناء أداء المناسك.

ريهام حجاج تؤدي الحج

ريهام حجاج تؤدي مناسك الحج- الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

ظهرتفي جميع الصور وهي ترتدي الحجاب ونظارة شمسية كبيرة، وحرصت على توثيق اللحظات التي اقتربت فيها من الكعبة وقامت بلمسها، وكتبت تعليقات على الصور كشفت عن سعادتها بأداء الفريضة، وكان من بين التعليقات التي كتبتها: "اللهم لك ألف حمد وشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

وقد تفاعل محبي ريهام حجاج مع هذه الصور، وتمنوا لها رحلة دينية مليئة بالسعادة والروحانيات، وهنأها الكثير منهم بمناسبة اقتراب عيد الأضحى.

ريهام حجاج تؤدي مناسك الحج الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

ريهام حجاج تؤدي مناسك الحج- الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

أثينا.. آخر أعمال ريهام حجاج الفنية

يُشار إلى أن ريهام حجاج تألقت خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل أثينا، الذي دارت أحداثه حول دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع، خاصةً جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشرياً أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، التي تبذل مجهود في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جداً في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

المسلسل بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، علي السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، والعمل تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

يمكنك متابعة شادات واسعة بمسلسل أثينا لريهام حجاج في رمضان 2025.. إليكِ التفاصيل

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