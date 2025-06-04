هيئة الأفلام تكشف عن 4 أفلام تُعرض في ليالي الفيلم السعودي بمهرجان sxsw في لندن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 01:24 مساءً - أعلنت هيئة الأفلام عن اعتزامها بعرض 4 أفلام ضمن ليالي الفيلم السعودي بمهرجان sxsw في لندن، وذلك في 4 يونيو 2025من 3 إلى 4 مساء ببيت السدو، ونشرت بوستر الأربعة أفلام وعلَّقت وكتبت: "ليالي الفيلم السعودي ليست مجرد عروض، إنها دعوة لاكتشاف العمق الثقافي والإبداعي لصناع الأفلام السعوديين، ضمن مهرجان SXSW في لندن 2025م، تعرض هيئة الأفلام مجموعة من الأعمال السينمائية السعودية التي تُجسد الحراك الفني للمواهب الوطنية في الساحة الدولية".

الأفلام التي ضمن ليالي الفيلم السعودي

فيلم "ميرا ميرا ميرا": وتدور أحداث الفيلم السينمائي السعودي "ميرا ميرا ميرا"، داخل حي مهدد بالهدم في جدة، حيث يفقد "سعيد" بطل الفيلم قدرته على الكلام فجأة، لكنه يظل يردد كلمة واحدة، ما يقوده لاكتشاف نتيجة غامضة، حيث يطرح الفيلم فكرة عجز الإنسان عن التواصل مع الآخرين، وهو من بطولة الفنان إسماعيل الحسن، وسارة طيبة، وخالد يسلم، ومن إخراج خالد زيدان، والقصة للكاتب عبدالعزيز العيسى، ويُعد الفيلم ضمن مجموعة قصصية كتبها العيسى قبل ما يقارب 5 أعوام ضمن كتاب حمل عنوان "نحن غرباء ونريد التحدث".

فيلم "شريط فيديو تبديل": قصته تدور في العام 1987 لشاب أسمر البشرة يحاول كسب قلب فتاة عبر تصوير شريط فديو وهو يتقمص دور مغنٍ أجنبي أسمر وشهير من تلك الحقبة، وهو من بطولة معتصم ناصر، سارة طيبة، عائشة الرفاعي، هتون الرفاعي، أنس العمير، ماجد التركي، إخراج مها السعاتي تأليف معتصم ناصر.

فيلم "حادي العيس": فيلم وثائقي يروي قصة الإبل بعيون مُلَّاكها وهواتها، حيث يأخذنا في رحلة مع حادي العيس، أو مرشد الإبل، ليُظهر العلاقة الوطيدة والاتصال الشاعري للحادي بإبله، وكيف تتغير حياة الإبل بتغيُّر المواسم والظروف، ويستعرض لنا أنواعها المختلفة، والتقاليد والعادات المتعلقة بها، من إخراج عبدالله سحرتي.

فيلم" ناموسة": وهو للمخرجتين رنيم ودانة المهندس تدور أحداثه في عام 1969 عندما كانت البعوضة الصغيرة زوزو تعيش وسط المناظر الطّبيعيّة الخلّابة للعلا، وتحلم بأن تصبح مغنّيّةً مشهورةً مثل أمّ كلثوم.

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والأفلام التي ستُعرض ضمن ليالي الفيلم السعودي هي:

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