تولغا ساريتاش يحتفل بعيد ميلاده الـ34 مع زوجته بطريقة رومانسية

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الممثل التركي تولغا ساريتاش بعيد ميلاده الرابع والثلاثين في أجواء عائلية دافئة.

وظهر تولغا في صور رومانسية شاركتها زوجته مصممة الأزياء زينب مايروك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهر تولغا في الصور وهو يحتفل بعيد ميلاده مع عائلته، وأمامه كعكة عيد الميلاد مزينة بعبارة "عيد ميلاد سعيد يا زوجي"، وتحتها كلمة "أبي" بخط صغير، في إشارة إلى انتظارهما مولودهما الأول.

وأرفقت زينب الصورة برسالة رومانسية قالت فيها: "حبيبي! شريك حياتي، عيد ميلاد سعيد! أنا سعيدة جداً بوجودك". وتفاعل الجمهور مع المنشور بالتهاني والتمنيات الطيبة للثنائي في رحلتهما الجديدة نحو الأبوة والأمومة.

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