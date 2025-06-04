ميرنا وليد - بيروت - تصدّرت الفنانة السورية أصالة قائمة الترند في يوتيوب في الساعات الماضية، بعد طرح أغنيتها الجديدة بعنوان "كلام فارغ"، والتي حققت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة في أقل من يوم على إصدارها

الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، وتوزيع فهد، وتأتي ضمن مجموعة أعمال غنائية من المنتظر طرحها ضمن ألبوم أصالة الجديد، الذي أنهت تسجيله مؤخرًا، ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات، من بينها: ضريبة البعد، اكتفاء بالنفس، ما وحشتكش، العنب الساقع، حوسة إيه دي، أحبك أكرهك، أنا هنساك، حبة حبة، ومش وحشة، وتم تسجيل عدد من الأغنيات داخل استوديو مهندس الصوت ماهر صلاح.

كانت هذه تفاصيل خبر أغنية "كلام فارغ" لـ أصالة تحقق رقماً خيالياً بعد أقل من 24 ساعة على طرحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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