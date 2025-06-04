“متلازمة ستوكهولم” تسيطر على كيم كردشيان بسبب أحد خاطفيها

تمرّ كيم كردشيان بمرحلة صعبة… فالمحاكمة التي سُرقت بسببها واختُطفت في باريس قبل نحو عشر سنوات، جعلتها تستعيد ذكريات ذلك الموقف المتوتّر. توتّرات، ألم، وذكريات… لكن في خضمّ المحاكمة، حدثت لحظة غير متوقّعة بردّ فعل مؤثّر.

خلال المحاكمة في باريس، تُليت رسالة كتبها أحد زعماء العصابة، اعتذر فيها وطلب المغفرة عن الألم الّذي سبّبه.

وكان ردّ فعل كيم كردشيان كالتّالي: “أُقدّر الرّسالة وأسامحك”، على حدّ ما أجابت. سيكون الأمر أشبه بـ”متلازمة ستوكهولم”، مُختصرةً المسافات… وأضافت: “الجميع يستحقّ فرصة ثانية”.

وقعت الأحداث عام ٢٠١٦. اقتحمت عصابة من اللصوص غرفة كيم كردشيان الفندقيّة في باريس، أثناء وجودها في المكان نفسه، وسرقوا مجوهرات بقيمة عشرة ملايين دولار في الواقع، اعترفت بنفسها بخوفها و بأنّها اعتقدت أنهم سيعتدون عليها في النّهاية.

وصفت كردشيان الاعتداء بأنّه “أكثر تجربة مرعبة” في حياتها، وأعربت عن حاجتها إلى “المضيّ قدمًا” بعد أن سمعت اعتذارات أحد مرتكبي التّخريب.

وعبّرت عن امتنانها للسّلطات الفرنسيّة قائلةً: “أنا ممتنّة للغاية… لتحقيق العدالة في هذه القضيّة”.