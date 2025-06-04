تفاصيل جديدة حول اللحظات الأخيرة لنجمة  Baywatchقبل انتحارها

قبل أن تنتحر الممثّلة باميلا باخ-هاسلهوف، طليقة الممثّل ديفيد هاسلهوف في آذار/مارس الفائت، كانت تتناول عدّة أدوية آنذاك، وفقًا لوثائق علم السّموم الّتي حصلت عليها مجلّة Us Weekly.

وأكّد الطّبيب الشّرعيّ لمقاطعة لوس أنجلوس أنّها تناولت البنزوديازيبينات الّتي تُقلل من نشاط الجهاز العصبيّ، وتُستخدم غالبًا لعلاج القلق. كما تناولت أيضًا كلونازيبام (المعروف تجاريًّا باسم كلونوبين) الّذي يُستخدم لعلاج النّوبات واضطراب الهلع، بالإضافة إلى ٧-أمينوكلونازيبام، وهو أحد مُستقلبات كلونوبين، وفقًا لعيادة كليفلاند.

لم يكن سبب وفاة “باخ-هاسلهوف” مرتبطًا بالمخدّرات، وفقًا لسجلّات الطّبيب الشّرعي الّتي اطلعت عليها E! News.

لكنّ تاريخها الطّبّيّ لم يكن التفصيل الوحيد الّذي ذُكر في التّقرير؛ بل ألقى أيضًا مزيدًا من الضّوء على حالتها النّفسية قبل وفاتها.

وكانت الممثّلة الأميركيّة باميلا باخ الّتي ظهرت في حلقات عدّة من مسلسل “Baywatch” وتزوّجت من نجمه ديفيد هاسلهوف لمدّة ستّة عشر عامًا، قد توفّيت في مقرّ إقامتها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. وكشف الطّبيب الشّرعي في المقاطعة أنّ سبب الوفاة هو الانتحار بطلق ناريّ أصابها في الرّأس، وأودى بحياتها عن عمر اثنين وستّين عامًا.

تزوّجت باميلا وديفيد في عام ١٩٨٩ وأنجبا ابنتَين، هما تايلور وهايلي. وانفصل الثّنائي في عام ٢٠٠٦.