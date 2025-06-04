شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب فى لقاء سابق: خالى ساعدنى فى دخول معهد الفنون المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الراحلة سميحة أيوب، فى لقاء سابق، دخلت معهد الفنون المسرحية وأنا عندى 14 عاما وأمى طيبة وحنينة، لكن كانت تعاملنا بقسوة وعنف، عشان والدى كان داءما على سفر، وخالى هو اللى وقف جنبى عشان أدخل المعهد، وتركت البيت وقعدت معاه سنة، بسبب إن أهلى رفضوا دخولى المعهد فى البداية.

ورحلت عن عالمنا الفنانة سميحة أيوب عن عمر ناهز 93 عاما بعد رحلة مليئة بالعطاء في السينما والدراما والمسرح، وقدمت أعمال تركت بصمة كبيرة مع جمهورها.

الفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم "المتشردة" وكان عمرها 15 عاما، ثم في فيلم "حب" سنة 1948. التحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه. بالتوازي مع دراستها، كانت تعمل في المسرح والسينما، فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال منها فيلم "شاطئ الغرام". تخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953.

انضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومي وعُينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 و1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975. بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلى جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون.

تعد الفنانة سميحة أيوب واحدة من أبرز القامات الفنية في العالم العربي، ولقبت بـ"سيدة المسرح العربي" نظرًا لإسهاماتها العميقة والمتميزة في هذا المجال، إلى جانب حضورها اللافت في الدراما التليفزيونية والسينما.