شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المغنية الفرنسية نيكول كرواسيل عن عمر ناهز 88 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، "نيكول كرواسيل" نجمة الأغنية الفرنسية فى سبعينيات القرن الماضى عن عمر يناهز 88 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وقال وكيل أعمالها "جاك ميتجيس" - حسبما ذكر راديو "لاك" الاخباري السويسري اليوم الأربعاء، أنه "حتى النهاية، ناضلت كرواسيل بقوة وشجاعة عظيمتين".. مضيفا أن مطربة أغنيتي "حدثوني عنه" واتصل بي" الشهيرتين، وأغنية "دابادابادا" المؤثرة من فيلم "رجل وإمرأة" قد توفيت في العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن "نيكول كرواسيل" ولدت في 9 أكتوبر عام 1936 في نويي سور سين بفرنسا وهي مغنية وممثلة فرنسية وظهرت في 24 فيلما بين عامي 1961 و2005، وسجلت عدة ألبومات منذ ذلك الحين.