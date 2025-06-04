شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يقدم شخصية أستاذ جامعى فى فيلم ولنا فى الخيال حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم أحمد السعدنى شخصية أستاذ جامعى فى فيلم ولنا فى الخيال حب، والذى من المقرر عرضه فى الفترة المقبلة، من إخراج سارة رزيق، وهو العمل الذى تدور أحداثه في إطار من الرومانسية والتشويق.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة، وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها، وتضم قائمة أبطاله كل من : أحمد صلاح السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، فريدة رجب، سيف حميدة، عفاف مصطفى، ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف سارة رزيق.

يشار إلى أن أحمد السعدنى قدم رمضان الماضى مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر.