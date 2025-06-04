شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى غريب يشارك فى السينما مع كرارة وهشام ماجد والكدوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان مصطفى غريب فى عدد من المشاريع السينمائية والدرامية خلال الفترة الحالية، حيث يستمر في تصوير فيلم الشاطر مع النجم أمير كرارة والنجمة هنا الزاهد، وهو العمل المقرر طرحه في دور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، من تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى.

فيلم "الشاطر" يتبقى على الانتهاء من تصويره مشاهد قليلة وبعدها يعمل الجندى على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج، وتجهيز الفيلم للعرض في صالات السينما خلال موسم صيف 2025، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب وعدد آخر من النجوم.

كما يصور مصطفى غريب حاليا فيلم برشامة بطولة النجم هشام ماجد وريهام عبد الغفور، حيث انتهى مخرج العمل خالد دياب من تصوير نصف مشاهد الفيلم حتى الآن، والفيلم من بطولة هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، طه دسوقى، ومصطفى غريب، حاتم صلاح وأحمد عصام السيد وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى حول ظاهرة الغش في المدارس.

كما انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "فيها إيه يعنى" بطولة ماجد الكدوانى، وغادة عادل، وأسماء جلال، من إخراج عمر رشدى حامد، وتأليف وليد المغازى.