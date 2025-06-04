9 مطربين في حفل واحد بجدة خلال عيد الأضحى 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 11:58 صباحاً - يشهد موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، خلال موسم حفلات عيد الأضحى 2025، حفلًا غنائيًا ضخمًا، تحت شعار "فورها نوستالجيا"، بمشاركة 9 مطربين وفرق غنائية، ومن المُقرر إقامته في "جدة سوبردوم"، يوم 13 يونيو الجاري.

المطربون المشاركون في حفل "فورها نوستالجيا"

عودة جديدة لنجوم الزمن الجميل

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شروط حضور حفل "فورها نوستالجيا"

يُشارك في إحياء هذا الحفل الغنائي المُرتقب، كلّ من: مايا نصري، ساموزين، هيثم سعيد، أحمد الشريف، Blue، جنات، إيوان، massari، ويوسف العماني، حيث يشدون بمجموعة من أغانيهم الشهيرة، التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا مع مطلع الألفية الجديدة، في أجواء من استعادة الذكريات والنوستالجيا.وحمّست الشركة المنظمة لهذا الحفل الغنائي، بقولها: "رجعنا لأحلى زمن.. زمن الذكريات، العشق، والأغاني اللي عشنا معها كل لحظة.. فورها نوستالجيا.. حفلة واحدة ترجعك لذكريات 2000- 2010، الجيل الذهبي.. جيلنا.. استعدوا لأقوى عودة لنجوم الزمن الجميل.. كل أغنية بتغنيها قلوبنا قبل لسانا".كشفت الشركة المنظمة عن شروط حضور الحفل، لعل أبرزها عدم السماح بإحضار أي طعام أو شراب من الخارج، وأنها غير مسؤولة عن فقدان أو تلف أي أجهزة الكترونية شخصية، وحتى الإصابات الجسدية للحضور، ومنع التدخين إلا في المناطق المخصصة لذلك، وعدم السماح بدخول الكاميرات الاحترافية وكاميرات الفيديو، كما يوافق حامل التذكرة بصفته حاضراً في مكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على مختلف وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت.

وأكدت بمنع بدخول من هم دون عمر 12 عامًا، ويجب أن يكون هناك مرافق لمن هم دون عمر 16 عامًا، مُشيرة إلى أن الجهة المنظمة لديها الحق في تفتيش الحضور وأمتعتهم عند الدخول، ورفض دخول أي شخص بحوزته مواد محظورة أو تشكل خطراً أمنياً، كما يحقق لها إخراج أي شخص يظهر سلوكاً مسيئاً أو مخلاً بالآداب أو مخالفاً للتعليمات، دون استرداد قيمة التذكرة.

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