بشكلٍ مفاجئ.. شيماء سيف تعتذر عن مسرحية الطقاقة في عيد الأضحى 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 11:58 صباحاً - اعتذرت الفنانة شيماء سيف عن انسحابها من مسرحية "الطقاقة"، في أولى تجاربها بالمسرح الكويتي، وذلك قبيل يومين فقط من افتتاحها رسميًا بدولة الكويت، ضمن موسم مسرحيات عيد الأضحى 2025، حيث لم تكشف الأسباب الرئيسية وراء اعتذارها المفاجئ، رغم مشاركة في التحضيرات الخاصة بالمشروع منذ أسابيعٍ عدة.

شيماء سيف تعتذر لجمهورها

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أبطال مسرحية "الطقاقة"

قصة مسرحية بيومي فؤاد وشيماء سيف

وبعثت شيماء سيف رسالة اعتذار إلى جمهورها في الكويت، بعد انسحابها من المسرحية، قائلة عبر حسابها على "إنستغرام": "بعتذر بشدة لجمهوري العزيز في الكويت، عن عدم تواجدي بالعرض المسرحي، وإن شاء الله التقي بكم قريبًا.. وعيد سعيد.. وكل عام وأنتم بخير"، فيما أغلقت خاصية التعليقات على المنشور.يُشارك في بطولةبيومي فؤاد عبير أحمد، مرام البلوشي، خالد الشمري، سارة القبندي، علي أحمد، شهد السلمان وإيمان قمبر، والعمل تأليف محمد أكبر، إخراج خالد علي المفيدي، والأغاني من ألحان محمد أكبر، وتوزيع وماستر عباس الأمير. ومن المُقرر تقديمها ضمن عروض عيد الأضحى 2025، وذلك على مسرح موفنبيك في قاعة المؤتمرات، اعتبارًا من يوم غد الخميس 5 يونيو.تدور أحداث المسرحية، في منزل "بو دانة" حيث تعيش العائلة في أجواء غامضة ومريبة، تعاني الابنة "دانة" من مس شيطاني، وتعيش حالة عشق لجني يُدعى "فارس" تناديه باستمرار، مما يؤدي إلى تدهور حالتها النفسية بشكلٍ خطير. ويقرر الأب تزويجها قسرًا لصديقه "بو سلطان"، بحجة إنقاذها، وتؤيده الأم في ذلك، بل تقوم بحبس الابنة في سرداب المنزل وتقييدها حتى لا تؤذي نفسها أو الآخرين.

"بو دانة" يستعين بصديقه "بو سلطان"، الذي يدعي خبرته في التعامل مع الجن، ويقنع الأم أن دانة مسحورة من قبل "جن عاشق" يريد قتلها وقتل الجميع، ولا سبيل للنجاة إلا بزواجه منها. تبدأ "أم دانة" بتحضير مراسم الزواج بسرعة، وتطلب من "الطقاقة مستورة" المساعدة، مشترطة على الفرقة أن يكون صوت الطار صاحبًا لإخفاء أي صراخ قد يصدر من دانة أثناء الزفاف.تتصاعد الأحداث بشكل درامي حتى تنكشف الحقيقة الصادمة، حيث يتضح أن ما حدث كان مخططا له من عدة أطراف، ليأخذ العرض منحى مفاجئًا وغير متوقع في نهايته.

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