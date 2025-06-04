وفاة مؤثرة شهيرة بمواقع التواصل الاجتماعي بطلق ناري في عمر الـ17 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 11:58 صباحاً - في حادثٍ مأساوي هز قلوب العالم، توفيت تيك توكر باكستانية شهيرة تُدعى سنا يوسف، البالغة من العمر 17 عاماً، بطلق ناري بعد ساعات من الاحتفال بيوم ميلادها، بحسب ما أكدته الشرطة الباكستانية يوم أمس الثلاثاء 3 يونيو.

من هو المتهم في قتل سنا يوسف؟

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سنا يوسف التي يتابعها أكثر من مليون شخص على منصات التواصل الاجتماعي، توفيت في منزلها بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء الإثنين، بعد ساعات قليلة من الاحتفال بيوم ميلادها، وفي غضون 20 ساعة من الجريمة، ألقت الشرطة الباكستانية القبض على شاب يبلغ من العمر 22 عاماً للاشتباه في قتلها، حيث تقول جهات إنفاذ القانون إنه قضى ساعات يتجول خارج منزلها، بحسب ما أوضحه المفتش العام لإسلام آباد، سيد علي ناصر رضوى، في مؤتمر صحفي مع كبار الضباط يوم الثلاثاء.

وعن الدافع وراء هذه الجريمة، أشار رضوى إلى أنها كانت ترفضه بتكرار، حيث قال في المؤتمر الصحفي: "كانت حالة رفض متكررة، كان الشاب يحاول التواصل معها مراراً وتكراراً"، ووصف الجريمة بأنها بشعة ودموية.

من هي سنا يوسف؟

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سنا يوسف الباكستانية هي صانعة محتوى شهيرة على تيك توك، لديها أكثر من 800 ألف متابع على التطبيق، اشتهرت بمقاطعها المتزامنة مع حركة الشفاه، ونصائحها للعناية بالبشرة، وفيديوهاتها الترويجية لمنتجات التجميل.

كان آخر منشورٍ لها على إنستغرام قبل ساعات من وفاتها، من احتفالها بيوم ميلادها، حيث ظهرت وهي تقطع كعكة يوم الميلاد، وبدلاً من أن يضج قسم التعليقات بالتهنئة والأمنيات السعيدة، امتلأ بعبارات الرثاء القلبية، حيث كتب أحد المستخدمين: "لا أصدق هذا، رحمها الله"، وعلق آخر: "هذا لا يبدو حقيقياً، كنتِ متألقة، في السابعة عشرة من عمركِ فقط، أنا آسف جداً لأن هذا العالم لم يحمكِ، ارقدي بسلام يا عزيزتي".

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