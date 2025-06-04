وفاة فنانة فرنسية شهيرة

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الفنانة الفرنسية نيكول كرواسيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 88 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أعلن وكيل أعمالها جاك ميتجيس لراديو "لاك" السويسري، وأوضح ميتجيس أن كرواسيل "ناضلت حتى النهاية بشجاعة كبيرة"، مشيرًا إلى أن رحيلها تم في العاصمة الفرنسية باريس، وتُعد كرواسيل واحدة من أبرز الأصوات الغنائية في فرنسا خلال سبعينيات القرن الماضي، واشتهرت بأغنيات مثل "حدثوني عنه" "اتصل بي"، إلى جانب أدائها المؤثر لأغنية "دابادابادا" من فيلم "رجل وامرأة" (Un Homme et Une Femme).



وُلدت نيكول كرواسيل في 9 تشرين الأول 1936 بمدينة نويي سور سين، وامتدت مسيرتها كمغنية وممثلة لعدة عقود، حيث شاركت في أكثر من 20 فيلمًا بين عامي 1961 و2005، كما سجلت عددًا من الألبومات الغنائية التي بقيت حاضرة في الذاكرة الموسيقية الفرنسية.