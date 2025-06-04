هانتر شيفر تنضم إلى عالم X-Men بتجسيد شخصية "ميستيك"

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الممثلة هانتر شيفر للانضمام إلى سلسلة X-Men السينمائية من خلال تجسيد شخصية "ميستيك" في النسخة الجديدة التي تعمل استوديوهات مارفل على تطويرها. وتُعد هذه الخطوة الأولى لها في عالم الأبطال الخارقين، ضمن مشروع يعيد تقديم السلسلة برؤية معاصرة ضمن عالم مارفل السينمائي.

"ميستيك" شخصية معقدة، تتميز بقدراتها على التحوّل وتبديل شكلها، وهي من الأدوار المحورية في سلسلة X-Men، ومن المتوقع أن تقدم شيفر معالجة جديدة للشخصية تواكب التوجه الجديد الذي تعتمده مارفل بعد دمج شخصيات X-Men في عالمها السينمائي الرسمي.

المشروع لا يزال في مراحله الأولى، ولم تُكشف بعد تفاصيل رسمية عن بقية فريق العمل أو موعد التصوير، لكن الإعلان عن ترشيح شيفر يعكس بدء التحضيرات الفعلية لانطلاقة جديدة للسلسلة.

يُذكر أن استوديوهات مارفل تسعى في الفترة المقبلة إلى إعادة إحياء عدة شخصيات وسلاسل شهيرة بعد نجاح أفلام مثل Deadpool & Wolverine، الذي تجاوزت إيراداته حاجز 1.2 مليار دولار، مع حديث عن تحضيرات لأجزاء مستقبلية مرتبطة بنفس العالم.

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