شيماء سيف تُفجّر أزمة “الطقاقة” في الكويت قبل العيد بساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها في الكويت بقرار انسحابها المفاجئ من العرض المسرحي “الطقاقة”، الذي كان من المقرر تقديمه ضمن فعاليات موسم عيد الأضحى، ما وضع صنّاع العمل في مأزق كبير، وأثار تساؤلات الجمهور حول الأسباب غير المعلنة لهذا الانسحاب قبل ساعات فقط من موعد العرض.

ووجّهت شيماء رسالة اعتذار لجمهورها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، جاء فيها: “أعتذر بشدة لجمهوري العزيز بالكويت عن عدم تواجدي بالعرض المسرحي ‘الطقاقة’، وإن شاء الله ألتقي بكم قريباً، عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير”. وقد أغلقت خاصية التعليقات على المنشور، الأمر الذي زاد من حدّة التساؤلات والتكهنات.

حتى لحظة كتابة هذه السطور، لم تُعرف الأسباب الحقيقية وراء انسحابها، كما لم يعلن صنّاع العمل عن بديلة لها، وسط صعوبة إيجاد بديل قبل العرض بساعات قليلة.

يأتي هذا القرار بعد فترة من الجدل حول حياتها الشخصية، حيث كانت شيماء قد أعلنت سابقًا عن طلاقها من المنتج محمد كارتر بعد زواج دام ست سنوات، ثم عادت وأكدت انفصالهما مجددًا في فبراير الماضي، مطالبة الجمهور باحترام خصوصيتها. وقد كتب كارتر حينها عبر خاصية القصص القصيرة: “لا أنافس أحداً على مكانتي، من لا يكتفي بي أتنازل عنه”، ما فتح باباً للتكهنات حول طبيعة العلاقة بينهما.

ورغم عودتهما لاحقًا إلى الحياة الزوجية، إلا أن قرارات شيماء الأخيرة أعادت الجدل مجددًا حول تأثير حياتها الخاصة على مسيرتها الفنية.