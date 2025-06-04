الصدمة بعد الطلاق الأخير.. أحمد السقا ومها الصغير انفصلا 3 مرات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شغل طلاق النجم المصري أحمد السقا والإعلامية مها الصغير الرأي العام العربي أخيراً، في ظل شائعات متتالية وأقاويل كثيرة أحاطت بانفصالهما، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هذا الطلاق هو الثالث في تاريخ علاقتهما الزوجية.

في مقابلة صحافية سابقة تعود إلى عام 2021، كشفت مها الصغير تفاصيل خاصة عن حياتها الزوجية، قائلة: “اتطلقنا أنا والسقا مرتين، بسبب الخلافات، انفصلنا ورجعنا، وناس كتير مش عارفة ده، بس ساعات الانفصال بيكون أسلم حل لينا ولأولادنا”.

وأوضحت أنها تزوّجت في سنّ العشرين، وكانت لا تزال صغيرة على تحمّل ضغوط الحياة الزوجية: “كنت بسعى لإرضاء الطرف الآخر على حساب نفسي، وده خلاني مش قادرة أستحمل الخلافات، فقررت الانفصال”.

أما عن أسباب الطلاق الأول، فأشارت إلى أنه جاء بعد ولادة أولادها الثلاثة، بسبب تراكم المشاكل وضغوط نفسية، قائلة: “كنت دايمًا بسعى لإرضاء الآخر، لكن مفيش حد بيرضى، وبيتم الضغط عليكي أكتر”.

يُذكر أن أحمد السقا تزوج من مها الصغير عام 1999 بعد قصة حب قصيرة، وأثمر زواجهما عن ثلاثة أولاد: ياسين، نادية، وحمزة.