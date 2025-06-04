أصالة في صدارة الترند.. “كلام فارغ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت النجمة أصالة نصري نجاحًا جديدًا مع أحدث أغنياتها “كلام فارغ”، إحدى أغنيات ألبومها المقبل “ضريبة البعد”، بعد ساعات من طرحها رسميًا، إذ تصدرت الترند في كل من السعودية ومصر، محققة تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى.

ونشر حساب “روتانا لايف” عبر منصاته مقطع فيديو من الأغنية مرفقًا بتعليق: “زي الشمس نورها في كلّ مكان.. جديد أيقونة الشرق أصالة، كلام فارغ، كلمات: منة القيعي، ألحان: تامر عاشور”. كما نشر حساب “روتانا موسيقى” صورة لأصالة وكتب: “جديد أيقونة الشرق أصالة، كلام فارغ، تتصدّر الترند السعودي والمصري.. اسمعوها على منصتكم المفضلة.”

كلمات “كلام فارغ”

الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان تامر عاشور، وتوزيع فهد، وتحمل طابعًا قوياً ورسالة نسوية واثقة، ومن أبرز كلماتها:

“أنا مهما بقع واقفة وأقوى كمان

وزي الشمس أنا نوري في كل مكان

أنا في العمر باجي مرة

وع القدرة أكيد هقدر

وهمشي طول ما أنا حرة

وهمشي وخطوتي بفدان.”

حفل جديد في الكويت

وتستعد أصالة لإحياء حفل غنائي ضخم في دولة الكويت يوم 7 يونيو 2025، تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك. وكتبت “روتانا لايف” عبر حساباتها: “كنا قايلين لكم في حفلة كبيرة بالطريق، والحين نعلنها رسميًا: أيقونة الشرق أصالة في الكويت يوم 7 يونيو.. ليلة كلها إحساس وطرب ما تتفوت، خلكم جاهزين.”

ويُعد الحفل المنتظر في الكويت محطة جديدة في نشاطات أصالة المتواصلة، وسط ترقّب جمهورها لطرح بقية أغنيات ألبومها “ضريبة البعد”، الذي يُنتظر أن يحمل طابعًا فنيًا مختلفًا يجمع بين القوة، العمق، والتجديد في اللون الغنائي.