بعد إسقاط اسم والدها من هويتها.. لقب جديد لـ ابنة أنجلينا وبراد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت شيلوه، الابنة البيولوجية للنجمة العالمية أنجلينا جولي والنجم براد بيت، الأنظار خلال مشاركتها في فعالية خاصة بعالم الأزياء أقيمت في مدينة لوس أنجلوس هذا الأسبوع، ليس فقط بظهورها، بل بالإعلان غير المباشر عن اعتمادها اسمًا فنيًا جديدًا تستعد للانطلاق به في مسيرتها المستقبلية.

وشاركت شيلوه، البالغة من العمر 19 عامًا، في حفل عشاء خاص نُظم احتفالًا بإطلاق مجموعة جديدة لمصممة الأزياء الفرنسية إيزابيل مارانت، حيث حضرت بصفتها مصممة رقصات في العرض الفني الذي رافق المغنية الصاعدة لويلا أثناء تقديم أغنيتها الجديدة Naïve، برفقة الراقصتين كيوني روز وتاكو سوزوكو.

وتم تقديم شيلوه في الفعالية تحت اسم “شي جولي” (Shi Jolie)، وهو الاسم الفني المختصر الذي اختارته، مستبعدة اسم والدها من كامل هويتها، بعد أن كانت تُعرف سابقًا باسم “شيلوه جولي بيت”. ويبدو أن “شي جولي” سيكون الاسم المعتمد لها في مسيرتها الفنية، خصوصًا في مجال الرقص الاستعراضي، الذي عبّرت عن شغفها به منذ طفولتها، وسبق أن ظهرت في مقاطع فيديو نشرتها مدربتها كولاني ماركس وهي تُصقل مهاراتها في هذا المجال.

شيلوه تتخلى عن اسم والدها رسميًا

وفي خطوة اعتبرها كثيرون رمزية ومؤثرة، تقدّمت شيلوه بطلب قانوني في مايو 2024—يوم بلوغها سن الثامنة عشرة—لإزالة اسم والدها “بيت” رسميًا من أوراقها الثبوتية، لتُعرف قانونيًا باسم “شيلوه جولي”. وقد تمت الموافقة على الطلب في أغسطس من العام نفسه، ليُصبح الاسم الرسمي لها منذ ذلك الحين.

وكانت مصادر قد كشفت أن شيلوه كانت ترغب في الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة خلال النزاع القانوني بين والديها عام 2021، غير أن براد بيت اعترض حينها، لكونها لا تزال قاصرًا، وهو ما وافق عليه القاضي، ومنعها من المثول أمام المحكمة.

يُذكر أن شيلوه هي واحدة من ستة أبناء لأنجلينا جولي، بعضهم بالتبني، ويشملون مادوكس (22 عامًا)، باكس (20 عامًا)، زهرة (19 عامًا)، والتوأمين نوكس وفيفيان (15 عامًا).

ويبدو أن شيلوه اليوم تضع أولى خطواتها في عالم الشهرة على طريقتها الخاصة، مستندة إلى اسم والدتها فقط، ومبتعدة تمامًا عن هوية والدها، في تطور جديد داخل العائلة التي لطالما كانت في مرمى الضوء بسبب النزاعات الطويلة بين أنجلينا جولي وبراد بيت.