تفاعل واسع مع فيديو عفوي لـ مراد يلدريم وابنته ميراي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يقضي النجم التركي مراد يلدريم إجازته الصيفية برفقة زوجته المغربية إيمان الباني وابنتهما ميراي في مزرعة خاصة، وسط أجواء عائلية دافئة نالت تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت إيمان الباني متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام” بمقطع فيديو عفوي وثّقت من خلاله اللحظات الجميلة التي جمعت طفلتها الصغيرة بالحيوانات، وكذلك تفاعلها العاطفي المميز مع والدها، في مشاهد لاقت إعجاب الآلاف.

ميراي تخطف الأنظار

وخطفت ميراي الأنظار بإطلالتها الطفولية الساحرة، حيث ظهرت بشعرها الكيرلي الأشقر وملامحها التي تجمع بين الوالدين، مع تعلّق واضح بوالدها مراد، الذي بدوره ظهر في الفيديو وهو يشجّعها على التقرّب من الحيوانات وإطعامها، في لحظات طغت عليها العفوية والحب الأبوي.

“العائلة أولًا”

وعلّق الثنائي على المقطع المصوّر برسالة مقتضبة جاء فيها: “العائلة تأتي في المرتبة الأولى”، في إشارة واضحة إلى عمق العلاقة التي تجمع بينهما، والتي لطالما ظهرت في المناسبات العامة والخاصة. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه المشاهد، مثنيين على دفء العلاقة الأسرية والحب المتبادل بين مراد، إيمان، وطفلتهما ميراي.

ويُعد الثنائي من أنجح الأزواج في الوسط الفني التركي والعربي، حيث يحظيان بمحبة كبيرة من جمهور واسع يرى فيهما نموذجًا للحب والدعم المتبادل.