تأجيل عرض “أحمد وأحمد” مجددًا.. السقا وفهمي في مواجهة صيفية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقر صنّاع فيلم “أحمد وأحمد”، من بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، على موعد عرضه الرسمي في دُور السينما، بعد سلسلة من التأجيلات التي حالت دون انطلاقه في موسمي عيد الأضحى ومنتصف يونيو.

وسيُعرض الفيلم رسميًا في دُور السينما المصرية ابتداءً من 2 يوليو المقبل، على أن يُطرح بعد أسبوع في المملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية، تزامنًا مع انتهاء عمليات المونتاج والمكساج التي يشرف عليها مخرج العمل أحمد نادر جلال.

قصة “أحمد وأحمد”.. مغامرة كوميدية وسط عالم إجرامي غامض

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج بمشاهد أكشن مشوّقة، تبدأ حين يعود أحمد (أحمد فهمي)، مهندس الديكور، إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليجد نفسه مضطرًا للبقاء بجوار خاله أحمد (أحمد السقا) بعد تعرّضه لحادث غامض.

وبينما يحاول “أحمد” فهم ما حدث، يكتشف سرًا صادمًا: خاله هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية سرّية. لكن مع فقدان الأخير لذاكرته، يتحوّل المسار إلى سلسلة من المغامرات والتحديات، حيث يسعى الثنائي لكشف ماضٍ غامض، وتفادي خصوم خطرين، في رحلة تمزج بين الكوميديا والتشويق.

فريق العمل

فيلم “أحمد وأحمد” من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أوس أوس وإبراهيم حجاج.

العمل من فكرة وسيناريو وحوار: أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج: أحمد نادر جلال.

أول لقاء سينمائي بين السقا وفهمي

ويُعد الفيلم أول لقاء سينمائي مشترك يجمع بين السقا وفهمي في أدوار رئيسية، بعدما اقتصرت مشاركاتهما السابقة على الظهور كضيوف شرف. إذ سبق للسقا أن ظهر في فيلم “سمير وشهير وبهير” لـ فهمي، بينما ظهر فهمي كضيف شرف في مسلسل “جولة أخيرة” للنجم أحمد السقا، إضافة إلى مشاركة السقا كضيف شرف في فيلم “عصابة الماكس”.

يأتي “أحمد وأحمد” تتويجًا لتعاون فني طويل بين النجمين، في عمل يُراهن عليه صناعه ليكون أحد أبرز أفلام موسم صيف 2025.