عن دورها في “أسمهان”.. سلاف فواخرجي تُكرَّم في دار الأوبرا المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كرّمت دار الأوبرا المصرية النجمة السورية سلاف فواخرجي خلال احتفالية إزاحة الستار عن تمثال الفنانة الراحلة أسمهان، الذي أُقيم في حديقة دار الأوبرا في القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات الفنية والثقافية.

وجاء تكريم سلاف تقديرًا لأدائها اللافت في مسلسل “أسمهان” الذي عُرض عام 2008، وجسدت فيه شخصية الفنانة الراحلة بأسلوب درامي إنساني حظي بإشادة واسعة، إذ سلّط المسلسل الضوء على محطات حياتها الحافلة وتحولها من آمال الأطرش إلى إحدى أبرز نجمات الطرب في الوطن العربي.

ونشرت سلاف فواخرجي صورًا من الاحتفالية عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، وعبّرت عن فخرها بهذا الحدث، وكتبت:

“احتفالية إزاحة الستار عن تمثال الأميرة آمال الأطرش/ أسمهان… بعد ثلاث سنوات من العمل الدؤوب، لتزين حديقة دار الأوبرا المصرية في القاهرة، إلى جانب تمثال فريد الأطرش وكبار الفنانين العرب والمصريين… احتضنتهم مصر في حياتهم واحتضنتهم حتى بعد رحيلهم…”

وقدّمت فواخرجي شكرها لجمعية محبّي الموسيقار فريد الأطرش ورئيسها عادل الأطرش، ولجميع النحاتين والفنانين والصحافيين الذين شاركوا في هذا الحدث الفني المؤثر.