شركة "ميتا" متهمة بانتهاك حقوق أغاني إيمينيم والمطالبة بتعويضات خيالية

ميرنا وليد - بيروت - رفعت الشركة المالكة لحقوق النشر لأعمال الفنان العالمي إمينيم خلال الفترة من 1995 إلى 2005، دعوى قضائية ضد شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، متهمة إياها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة PEOPLE.

وبحسب الدعوى، تتهم شركة Eight Mile Style شركة ميتا بالاستخدام غير المصرّح به لـ 243 أغنية من أرشيف إمينيم، من خلال "تخزينها، نسخها، واستغلالها تجاريًا" عبر منصات الشركة المختلفة، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأشارت الشركة إلى أن ميزات مثل "الصوت الأصلي" و"رييلز ريمكس" شجعت المستخدمين على استخدام هذه الأغاني في محتواهم دون أي نسبة أو تصريح، مما أدى إلى استخدام الأغاني في ملايين الفيديوهات، وتحقيق مليارات المشاهدات، دون تعويض أصحاب الحقوق.

وطالبت Eight Mile Style بتعويضات تصل إلى 150 ألف دولار عن كل أغنية، أي ما مجموعه 109.35 مليون دولار، كما طلبت محاكمة أمام هيئة محلفين، مؤكدة أن هذه الأغاني تُعد من "أكثر الأعمال الموسيقية قيمة في العالم"، وأنها تحرص على حماية هذا الإرث الفني. وأكدت الدعوى أن إمينيم نفسه ليس طرفًا مباشرًا في القضية، بل أن الدعوى تأتي من الشركة التي شارك في تأسيسها فريقه الإنتاجي "ذا باس بروذرز".

كما أوضحت المستندات أن شركة ميتا كانت قد حاولت الحصول على تراخيص من خلال شركة Audiam Inc. المتخصصة في تحصيل العائدات الرقمية، إلا أن Eight Mile Style لم تمنح الإذن باستخدام أعمالها من خلال هذه الشركة. وأضافت الدعوى أن ميتا، رغم قيامها بإزالة بعض الأغاني في وقت سابق استجابة لشكاوى الشركة، واصلت تخزين نسخ غير مرخّصة من الأغاني على منصاتها.