ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري حسام حبيب، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، منشوراً تحدث فيه عن أغنيته الجديدة التي طرحها أمس الثلاثاء "سيبتك"، والتي أثارت تفاعلاً واسعاً.
وكتب حسام حبيب في منشوره: "في لايڤ "تيك توك" خلال ساعات، هنحكي مع بعض كواليس تحضيرات أغنية "سيبتك"، وكواليس الأغنية، والمشاكل والتحديات اللي واجهتنا".
كما اعتذر حسام من متابعيه بسبب الخطأ الفني الذي صاحب الأغنية وقت طرحها، والذي منع الكثيرين من مشاهدتها، وقال: "وكمان بعتذر وبطمّنكم عن الخطأ التقني اللي حصل في الأغنية، وهيتم معالجة الخطأ في خلال ساعات، منتظر أسئلتكم ورأيكم".
يذكر أن أغنية "سيبتك" من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، توزيع موسيقي أحمد وجيه.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام حبيب يعتذر من جمهوره لهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.