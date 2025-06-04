حسام حبيب يعتذر من جمهوره لهذا السبب!

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري حسام حبيب، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، منشوراً تحدث فيه عن أغنيته الجديدة التي طرحها أمس الثلاثاء "سيبتك"، والتي أثارت تفاعلاً واسعاً.



وكتب حسام حبيب في منشوره: "في لايڤ "تيك توك" خلال ساعات، هنحكي مع بعض كواليس تحضيرات أغنية "سيبتك"، وكواليس الأغنية، والمشاكل والتحديات اللي واجهتنا".

كما اعتذر حسام من متابعيه بسبب الخطأ الفني الذي صاحب الأغنية وقت طرحها، والذي منع الكثيرين من مشاهدتها، وقال: "وكمان بعتذر وبطمّنكم عن الخطأ التقني اللي حصل في الأغنية، وهيتم معالجة الخطأ في خلال ساعات، منتظر أسئلتكم ورأيكم".

يذكر أن أغنية "سيبتك" من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، توزيع موسيقي أحمد وجيه.