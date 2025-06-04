شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء الشريف زوجة أحمد صفوت فى مسلسل فات الميعاد وعرضه قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفنانة ولاء الشريف عرض مسلسل فات الميعاد بطولة النجوم أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى ومحمود البزاوى، من إخراج سعد هنداوى، حيث أعلنت الشركة المتحدة عن عرض العمل على قناة dmc خلال الفترة المقبلة.

وتقدم ولاء الشريف شخصية محورية فى أحداث المسلسل، إذ تقدم شخصية زوجة الفنان أحمد صفوت، ويتعرضان لازمة أسرية بسبب الإنجاب، ولكن بسبب الحب بينهما يحاولان أن يتخطيا تلك الأزمة.



ولاء الشريف

ويشهد العمل التعاون الثاني بين أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي في عالم الدراما بعد مسلسل "الآنسة فرح"، الذي شارك الثنائي في بطولته على مدار 5 مواسم مختلفة بداية من عام 2019.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.