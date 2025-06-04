شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الخضرى يكشف عن تعاونه مع رامى صبرى فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموزع الموسيقي عمرو الخضري عن تعاونه مع النجم رامي صبري في ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه خلال موسم صيف 2025، حيث يشارك في ثلاث أغنيات، اثنتان منها من ألحانه وتوزيعه الموسيقي، بينما يكتفي بالتوزيع فقط في الأغنية الثالثة.

وقال الخضري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سعيد للغاية بهذا التعاون مع فنان بحجم رامي صبري، لما يتمتع به من صوت قوي وطاقة فنية مميزة، وأتوقع أن تكون هذه الأغاني من المحطات المهمة في مشواري".

وأضاف: "أتمنى أن تنال الأغاني إعجاب الجمهور عند صدور الألبوم، خاصة أن العمل عليها جاء بحرص شديد على تقديم محتوى موسيقي مختلف وجذاب".

رامى صبرى قدم مؤخراً أغنية "الحب عيبنا" ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2025، والأغنية من كلمات النجم كريم فهمى أحد أبطال المسلسل وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلى، وحصدت الأغنية إشادات جماهيرية كبيرة وانتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعى.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الموزع الموسيقى عمرو الخضرى أغنية المقص للنجم تامر حسنى ورضا البحراوي من فيلم ريستات ، العمل من بطولة، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.