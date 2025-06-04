شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الخامس ليس الأخير لـ Hacks.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد على موقع "tvseriesfinale" عن احتمالية تجديد مسلسل Hacks لـ مواسم جديدة بعد الإعلان عن موعد بدء العمل على الموسم الخامس من العمل، وذلك بعد انتشار شائعات تشير إلى انتهاء السلسلة مع الموسم الخامس.

وكانت قد أعلنت شبكة max المنتجة لمسلسل الكوميديا Hacks عن تجديدة لموسم خامس، بالتزامن مع طرح آخر حلقات الموسم الرابع من العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

ويدور مسلسل Hacks حول استكشاف التنظيم، الذى يتشكل بين ديبورا فانس، الممثلة الكوميدية الأسطورية من لاس فيجاس، وشابة منبوذة تبلغ من العمر 25 عامًا.

ويقوم ببطولة مسلسل Hacks كل من جين سمارت، هانا إينبيندر، كارل كليمونز-هوبكنز، جنبا مع ضيوف الشرف، وهم كايتلين أولسون وكريستوفر ماكدونالد وبول دبليو داونز ومارك إنديليكاتو وبوبي ليو وجوني سيبيلي وميج ستالتر وروز عبدو.

ولم تعلن الشبكة المنتجة عن موعد محدد لبدء تصوير الخامس الثانى من Hacks بعد، ولكن من المقرر الإعلان عن كل التفاصيل المهمة خلال الفترة المهمة.