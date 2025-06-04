مها الصغير تكسر صمتها وتتوعد: كرامتي وحقوق أبنائي خط أحمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتشار شائعات عديدة خلال الأيام الماضية حول ارتباط الإعلامية مها الصغير بالفنان طارق صبري ونيتهما الزواج في وقت قريب، خرجت مها عن صمتها وردّت بحزم على كل ما تم تداوله، مؤكدة أن ما يُنشر لا يمتّ للحقيقة بصلة، وأنها ستلجأ للقضاء لحماية نفسها وعائلتها.

ونشرت مها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” بيانًا شديد اللهجة قالت فيه: “لقد التزمت الصمت طويلًا وتحملت ما يفوق طاقتي لا عن ضعف أو خوف بل احترامًا لنفسي ولأبنائي، ولكن يبدو أن هناك من لا يقدّر ذلك فيطلق الكلام دون وعي ويخوض في أعراض الناس بأحاديث مغلوطة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، غير مدرك أن وراء كل كلمة قلوبًا تتألم وبيوتًا تتصدع.”

وطالبت الجميع باحترام خصوصيتها وعدم الزجّ باسمها في سياقات غير صحيحة، مضيفة: “أطلب من الجميع بكل احترام أن يتركوا اسمي بعيدًا عن أي سياق لا علاقة لي به وألا يزجّ بي في أمور لم تصدر عني.”

وهددت مها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخوض في حياتها الشخصية، مشددة على أن كرامتها وحقوق أبنائها خط أحمر، قائلة: “إن لم تتوقف هذه التجاوزات فسأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي تحفظ كرامتي وحقوق أبنائي وعائلتي.. فالسكوت ليس دائمًا دليل حكمة، وأحيانًا يكون لزامًا علينا أن نقف وقفة حازمة لأن كرامة الإنسان ليست محلًا للعبث أو موضعًا للتسلية.”

واختتمت بيانها بآية قرآنية قالت فيها: *”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ”.