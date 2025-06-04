شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة كمال ناعيا سميحة أيوب: خمد صوت المسرح وانطفأت الأنوار وأُسدل الستار والان مع تفاصيل الخبر

نعى الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc وفاة الفنانة سميحة أيوب بكلمات مؤثرة قائلا:" فى زمن أصبحت فيه البطولة حكر على الديجيتال رحلت بطلة من لحم ودم سيدة لم يكن المسرح خشبة بتمشى عليه مشية الملكات".

وأضاف أسامة كمال، أن سميحة أيوب كانت تختار كلمات زى ما الجراح بيختار مشرطه، تجدها وكأنها تلقى البيان الأول فى الثورات، واسمها لوحدة كان كافى لانت يبلع المخرج حروف اعتراضه والممثلين يظبطوا نفس الآداء والمسرح كله يستمع وينصت".

تابع أسامة كمال،: النهاردة خمد صوت سيدة المسرح وانطفأت الأنوار وأُسدل الستار، الجميلة التى كانت تمتلك جمال فى تحدى وكبرياء إمرأة تعرف من أين تؤكل القلوب وتُخطف العقول، بنت شبرا التى هربت منها لمسرح واسع لاسم مصر والعالم العربى".