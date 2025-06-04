شكرا لقرائتكم خبر عن لؤى عن حفل العيد بالإسكندرية: كله مفاجآت وهيكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم لؤى عن استعداده لإحياء حفل جماهيرى كبير على مسرح محمد عبد الوهاب فى مدينة الإسكندرية، وذلك في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من الحماس والترقب من جمهوره الذى اشتاق لصوته بعد فترة من الغياب عن الحفلات الغنائية.

وفى تصريح خاص لـ الخليج 365 أعرب النجم لؤى عن سعادته بالعودة للقاء الجمهور من خلال هذا الحفل، مؤكدًا أنه يحضر لمفاجآت فنية قوية لجمهوره في الإسكندرية، وقال: وحشتوني جدًا، ومستنيكم في حفل يكسر الدنيا، عاملين شغل كبير علشان يكون ليلة ماتتنسيش، وهتسمعوا أغاني بتحبوها وهتشوفوا حاجة مختلفة.

ويأتي حفل لؤى ضمن احتفالات البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتقام الاحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ويُتوقع أن يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع عودة لؤي إلى الأضواء بهذه القوة.

ويقام في الفصل الأول من الاحتفالية استعراض "الدنيا ربيع" والذي تقدمه الفنانة ندى بهجت بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية.

ويقام خلال الفصل الثاني فقرة تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية، فيما يصعد في الفصل الثالث من الإحتفالية النجم "لؤي" والذي سيقدم مجموعة من أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور.