شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دار الأوبر: مدير مهرجان الموسيقى العربية تامر غنيم يمتلك رؤية إبداعية متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، بقرار الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والخاص باختيار المايسترو تامر غنيم لإدارة الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمقرر عقدها قبيل نهاية العام الجارى 2025، وقال إن المايسترو تامر غنيم يمتلك رؤية إبداعية متميزة، موضحا أن الاختيار يسهم فى إعادة تشكيل الفعاليات التى تعد الأبرز فى الشرق الأوسط، باعتبارها جسرا ثقافيا يجمع فناني الوطن العربى لتحقيق أهداف حفظ الهوية وصون التراث الموسيقى مع دعم الابتكار، مشيرا إلى ثقته الكبيرة فى خروجها للنور بصورة فريدة نتيجة الخبرات الفنية للمايسترو تامر غنيم.

من جانبه، وجه المايسترو تامر غنيم الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على الثقة الكبيرة، وأعلن الفخر باختياره مديرا للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مؤكدا أنه تكليف وطنى لتقديم دورة استثنائية تليق بمكانة مصر الفنية وتاريخها الموسيقى العريق، مشيرا إلى أن تصوره للفعاليات يضم عدة مسارات، منها إعادة إحياء كنوز التراث الموسيقى والغنائى وعرض الإبداعات الجماهيرية الجادة المعاصرة إلى جانب إتاحة الفرصة للواعدين الشباب وتعزيز الحوار الثقافي بين الفنانين العرب.

جدير بالذكر أن القرار جاء تقديرًا لخبرة المايسترو تامر غنيم الموسيقية الواسعة وإسهاماته المتميزة في المشهد الفني العربي، حيث اشتهر بالتوزيع الموسيقى وقيادة الأعمال لكبار الفنانين، فضلا عن إشرافه على عدد من مشروعات جمع وتوثيق التراث الغنائى والموسيقى العربى.