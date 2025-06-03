شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب يطرح أولى أغانى ألبومه الجديد بعنوان سيبتك والان مع تفاصيل الخبر

طرح النجم حسام حبيب أغنية "سيبتك" أولى أغانى ألبومه الجديد، من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، توزيع أحمد وجيه.

وتقول كلمات الأغنية:

سيبتك تقول عليا.. حاجات ماكنتش فيا

سيبتك تجيب اللوم عليا.. وفضلت برضو شاريك

ضيعت فيا روحي.. معاك ليه زادت جروحي

ده أنا كنت ليك

أنا كان طموحي إزاي في يوم أرضيك

من حبي فيك أذتني.. وجعتني بيك لقيتني

عايش حكاية غيرتني.. والفضل يرجع ليك

وتصدر حسام حبيب مؤخرا التريند على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع طرح تيزر أغنية "سيبتك"، حيث ربط الكثير من الجمهور بين اسم الأغنية وبين علاقته بطليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب، ورأى الكثير أن في ذلك تلميحًا واضحًا إلى تجربته الشخصية السابقة، خاصة وأن حسام حبيب أكد من قبل أن ألبومه الجديد يحمل الكثير من التفاصيل الخاصة بمحن ومغامرات حياته الشخصية خلال السنوات الأخيرة.

ويصدر ألبوم حسام حبيب الجديد على جزأين على فترات متباعدة؛ كل جزء يشمل 5 أغانى، ويتعاون فيه مع عدد كبير ومميز من الشعراء والملحنين والموزعين منهم تامر على وأدهم معتز ونابلسى وأمين نبيل وإبراهيم شتا وأحمد يوسف وغيرهم.