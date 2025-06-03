رولان مهنا يكشف عن بوستر “الدني دوّارة”.. وهذا موعد طرحها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان اللبناني رولان مهنا عن البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة “الدني دوّارة”، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لإصدار العمل هذا الأسبوع.

وأرفق رولان البوستر بتعليق كتب فيه: “الدني دوّارة… الخميس الساعة ٥ بتوقيت بيروت”، ليؤكد الموعد الرسمي لطرح الأغنية والفيديو كليب عبر قناته على “يوتيوب”، في عمل يُقدّمه باللهجة اللبنانية ويجمع بين الإحساس واللمسة العصرية.

ويُعد هذا العمل أول تعاون بين رولان مهنا وشركة BMK.EMPIRE، من كلمات خلدون غرز الدين، ألحان رولان مهنا، توزيع KOKO B، وتسجيل جو بارودجيان، أما الكليب فتولّت إخراجه كريستل مهنا برؤية درامية تعكس روح الأغنية.