شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير: تحملت ما يفوق طاقتى وسأتخذ إجراءات قانونية ضد المتجاوزين فى حقى والان مع تفاصيل الخبر

كتبت الإعلامية مها الصغير عبر حسابها بموقع فيس بوك: "التزمتُ الصمت طويلًا، وتحملتُ ما يفوق طاقتي، لا عن ضعفٍ أو خوف، بل احترامًا لنفسي ولأبنائي.. وإن لم تتوقف هذه التجاوزات، فسأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ كرامتي وحقوق أبنائي وعائلتي".

ومؤخرا أعلن النجم أحمد السقا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عامًا، حيث أعلن السقا الخبر عبر حسابه بموقع فيس بوك، مؤكدا أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمى منذ شهرين، وكتب أحمد السقا فى منشوره على حسابه بموقع فيس بوك: "عشان الناس اللى بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حالياً لأولادى وعملى وأصدقائى المقربين، وأمى وأختى، وكل تمنياتى لأم أولادى بالتوفيق والستر، ومش عايز رغى فى الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، شكراً".