شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب تلخص مسيرتها الفنية بكلمة "الألم الممتع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، صباح اليوم الثلاثاء، حسب ما أعلن الدكتور أشرف زكى لـ"الخليج 365"، وذلك عن عمر ناهز 93 عاما.

وشهر يناير الماضى، وفى معرض الكتاب بدروته الـ56 كان يوجد مناقشة كتاب السيرة الذاتية للنجمة سميحة أيوب، وكتبه أيمن الحكيم وحمل اسم "سميحة أيوب أسطورة المسرح العربى" ووقتها لم تحضر النجمة سميحة بسبب ظرف صحى.

لكنها أجرت مداخلة هاتفية، لتتحدث مع الجمهور الذى حضر الندوة، ووجهت الشكر لهم وأنهم السبب فى نجاحها ولخصت حياتها الفنية فى كلمة "الألم الممتع".

وقالت سميحة أيوب فى المداخلة الهاتفية: "بحب كل ما قدمته خلال مسيرتى الفنية وعشقت المسرح، والعمل الجيد يجعل الجمهور يلتف حوله وهذا كنت ما اعتمده فى جميع أعمالى".

ولدت في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، وأحبت الفن منذ بدايتها، ما دفعها للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث درست على يد كبار المخرجين والأساتذة، ومنهم زكي طليمات.

كانت البداية الحقيقية لسميحة أيوب على خشبة المسرح، حيث وجدت نفسها في أدوار تميزت بالعمق والقوة، وقدمت أعمالاً شكلت جزءًا أساسيًا من تاريخ المسرح العربي، من أشهر مسرحياتها "سكة السلامة" وغيرها.

كما تولت إدارة المسرح القومي لسنوات، حيث ساهمت في إثراء المسرح المصري بنصوص جادة وإخراج احترافي، ودفعت بالكثير من المواهب إلى الساحة.

رغم أن المسرح كان مملكتها الأولى، فإن سميحة أيوب لم تغفل الدراما التلفزيونية، فشاركت في العديد من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور .

وقد تميزت نجوميتها بأنها بإبتعادها عن الترند والضجة الإعلامية، بل على الموهبة الحقيقية والعمل الجاد، مما جعلها تحترم وتقدر من أجيال من الجمهور والفنانين.

تعتبر سميحة أيوب رمزًا من رموز الثقافة والفن في مصر والعالم العربي، امرأة استطاعت أن تفرض نفسها في زمن كان المجال الفني فيه شديد التنافس، فتركت إرثًا غنيًا بالأعمال التي تعيش في وجدان الجمهور العربي حتى اليوم.