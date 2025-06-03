شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تؤدى مناسك الحج: ألف حمد وشكر كما ينبغى لجلال وجهك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤدى النجمة ريهام حجاج، مراسم أداء الحج بالمملكة العربية السعودية، حيث شاركت متابعيها بصور لها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهى ترتدى الحجاب لأداء المناسك، بينما فى صورة أخرى تظهر فيها الكعبة المشرفة داخل الحرم الشريف، حيث كتبت "اللهم لك ألف حمد وشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك".



ريهام حجاج في الحج



ستوري ريهام حجاج

وكانت آخر أعمال النجمة ريهام حجاج مسلسل أثينا، الذي عرض ضمن موسم رمضان الماضي، وعلى منصة Watch it الرقمية.

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.