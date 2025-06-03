شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المطربة راندا حافظ بجلطة مفاجئة بعد وضع مولودها الأول والان مع تفاصيل الخبر

‎تعرضت الفنانة راندا حافظ لجلطة مفاجئة في الرئة بعد وضع مولودها الأول منذ أيام بأحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وتتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة نتيجة انسداد الشريان الرئوي الذي يزوّد الرئتين بالدم بسبب تكوّن جلطة دموية تمنع وصول الأكسجين إلى أنسجة الرئتين

‎آخر ألبوم طرحته الفنانة راندا حافظ، هو ألبوم "اكتر واحدة مبسوطة"، وكانت آخر أعمالها الدرامية المشاركة فى مسلسل "لأعلى سعر" مع النجمة نيلي كريم وأحمد فهمي.

راندا حافظ سبق وشاركت فى أعمال فنية منها مسلسل لأعلى سعر، كما تمتلك مسيرة غنائية حققت فيها نجاحاً بأغانى عديدة منها ساكتة عليه، وديو غنائى مع عبد الباسط حمودة حمل اسم الدنيا غابة.

كما حققت فى وقت سابق بألبوم أنا أكتر واحدة مبسوطة نجاحاً كبيراً، وتعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، نور عبد الله، أحمد الجندى، عصام حسنى، إيهاب عبد الواحد، محمد النادى، مدين، أحمد صلاح حسنى، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبى، إسلام زكى، خالد عز، نادر حمدى، وسام عبد المنعم، وأحمد إبراهيم‫.