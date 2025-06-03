شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب والمؤلف محمود عزت ضيف بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الكاتب والمؤلف محمود عزت ضيف الحلقة العاشرة من بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد، والمقرر عرضها غداً الأربعاء عبر منصات الخليج 365 المختلفة، ويناش من خلالها كواليس صناعة الأعمال الدرامية والسينمائية والفرق بين كتابة السيناريو والقصة وكواليس صناعة البرامج التليفزيونية.

ويتحدث عزت في الحلقة عن مراحل إنتاج وصناعة البرامج التليفزيونية بالإضافة إلى الأعمال الدرامية والسينمائية وتوزيع مهام العمل بين الكاتب وباقي فريق العمل، كما يتحدث عن آليات العمل مع ورش الكتابة والمخرجين.

محمود عزت تخرج فى كلية الطب، وعمل في مجال الكتابة والأفلام الوثائقية وبرامج التليفزيون ومن ثم كتابة الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، فعمل ضمن فريق كتابة برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبلكيس" ومن ثم ترأس فريق الكتابة، قبل ان ينتقل إلى الكتابة الدرامية مثل مسلسل الانسة فرح ومسلسل ما وراء الطبيعة ومسلسل ستات بيت المعادي ومسلسل الصفارة وأخيرا ترأسه فريق كتابة مسلسل ساعته وتاريخه ومسلسل حسبة عمري، ومن اعماله السينمائية فيلم سعاد الذي شارك في مهرجان كان السينمائي وفيلم أبو صدام.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح، وكان ضيف الحلقة التاسعة المخرج باسل مبارك.