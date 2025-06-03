أصبح شاباً وسيماً.. نور الغندور تعايد شقيقها الاصغر يوسف على طريقتها الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية نور الغندور صورة مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب شقيقيها الصغير يوسف، عايدته من خلالها في يوم ميلاده، و علقت نور على المنشور بكلمات من الحب قائلةً: "أسعد عيد ميلاد لهذا الأخ الصغير الذين نشأوا بسرعة كبيرة، كل سنة وانت مجنتی و مستحملني في نفس الوقت كل سنة و انا برضو مش هنسی سفرية باريس ؟ كل سنة وانت انجح وبصحة وبتضحك وبتعيش احلى حياة، إلى المزيد".



و في وقت سياق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لقااء جمع الممثلة المصرية نور الغندور بالنجمة العالمية أنجلينا جولي، وذلك خلال حضورهما نظمتها دار المجوهرات والساعات السويسرية الفاخرة Chopard على هامش الدورة الـ78 من المهرجان.

وظهرت أنجلينا جولي في مقطع الفيديو جالسة على إحدى الطاولات، بينما ظهرت نور وهي تميل نحوها وتتبادل أطراف الحديث معها، قبل أن يلتقطا صورا تذكارية معا.

