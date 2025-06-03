هيا مرعشلي تضج جمالاً وأنوثة بفستان بغاية الرقي والروعة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي في أحدث إطلالتها، و خطفت أنظار متابعيها من خلال صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رائع، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، وكانت ترتدي فستان طويل و ضيق من دون أكمام بتصميم مميز.



و من الناحية الجمالية، تركت هيا مرعشلي شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.

و في وقت سابق، وثقت هيا مرعشلي، أجواء احتفالها بعيد ميلادها مع أصدقائها، بمنشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت هيا متابعيها، مجموعة صور ظهرت فيها برفقة مجموعة من أصدقائها في أحد المطاعم في دبي، وهي تحتفل بعيد ميلادها بأجواء رائعة.

وخطفت هيا الأنظار بجمالها وإطلالتها، وقد ارتدت توب سوداء ضيقة، وتنورة بيضاء جاءت مع شق جانبي طويل أظهر ساقها.

