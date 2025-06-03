بالصور- سلاف فواخرجي تحتفي بإرث “أسمهان” في دار الأوبّرا المصريّة

شاركت الممثّلة السّوريّة سلاف فواخرجي في احتفاليّة إزاحة السّتار عن تمثال الأميرة والفنّانة أسمهان الّذي أُقيمَ في حديقة دار الأوبّرا المصريّة بالقاهرة، إلى جانب تمثال الموسيقار الكبير فريد الأطرش، تخليدًا لرموز الفنّ العربيّ.

خلال المناسبة، تسلّمت سلاف درعًا تكريميًّة من جمعيّة محبّي الموسيقار فريد الأطرش وأسمهان، كما ألقت كلمةً عبّرت فيها عن اعتزازها بهذا التّكريم، مؤكّدةً أنّها تفتخر بارتباط اسمها باسم أسمهان، الشّخصيّة الّتي سبق أن قدّمتها في مسلسل حمل الاسم نفسه قائلةً: “سعيدة جدًّا بوجودي في مصر، الدّولة الّتي احتضنت الفنّانين من كلّ الدّول العربيّة في حياتهم وبعد رحيلهم”.

شهد الحدث حضور عدد من الشّخصيّات الفنّيّة والثّقافيّة، من بينهم الممثّل وائل رمضان والدّكتور علاء عبد السّلام رئيس دار الأوبّرا المصريّة، والممثّل المصريّ أحمد شاكر عبد اللطيف الّذي مثّل شخصيّة فريد الأطرش، في مسلسل “أسمهان”، إضافة إلى الفنّان عادل الأطرش، رئيس الجمعيّة الّذي بذل جهودًا كبيرة لإقامة هذا التّكريم.

يُذكر أنّ سلاف، لعبت دور أسمهان، في مسلسل عُرض عام ٢٠٠٨، بعنوان “أسمهان”، قدّم سيرة الفنّانة والأميرة آمال فهد الأطرش الّتي رحلت في حادث سيّارة غامض.