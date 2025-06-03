بالفيديو- بعدما كشف موقع “الخليج 365” التفاصيل، نيقولا معوّض والتركية جيهان باربور معًا…

بعد النجاح اللافت الذي حققه الممثل اللبناني نيقولا معوّض في أولى أغنياته التركية، يواصل معوّض مشواره الفني في عالم الموسيقى التركية بإطلاق أغنيته التركية الثانية بعنوان “Seni Seviyorum”، التي قدّمها على طريقة الديو مع الفنانة التركية الشهيرة جيهان باربور ومن انتاج شركة Ada Musik.

الأغنية التي تحمل طابعًا رومانسيًا دافئًا، هي إعادة تقديم لأغنية سبق وأن قدمتها جيهان باربور، إلا أن نسخة نيقولا معوّض اليوم تأتي بتصوّر جديد ومختلف.

وقد تمّ تصوير الكليب في لبنان تحت إدارة المخرج رواد ضوّ، الذي استغل القدرات التمثيلية لنيقولا معوّض، مقدماً كليباً فنيًا يشبه في طابعه فيلمًا سينمائيًا قصيرًا، حاملاً رسالة وأجواء رومانسية غنية. كما أضافت لمسة جمالية خاصة مشاركة وصيفة ملكة جمال لبنان، سارة لينا أبو جودة.

وكان نيقولا معوّض، قد كشف عن هذا العمل في لقاء قبل أسابيع مع موقع “الخليج 365”، إذ أشار الى أنّ عنوان أغنيته التّركيّة الجديدة هو “Seni Seviyorum”بما معناه (أنا احبك) وهي أغنية ديو. لقراءة التفاصيل: خاص بالفيديو- نيقولا معوّض يخوض تجربة جديدة بالتركي… وهذه تفاصيلها