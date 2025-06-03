دنيا سمير غانم تثير قلق جمهورها برسالة غامضة

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" منشوراً غامضاً أثارت به قلق متابعيها عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت دنيا في منشورها: "لا تتجاهل حدسك عندما يقول أنا لست مرتاحاً في هذا المكان، أو مع هذا الشخص".

هذه الرسالة أثارت تساؤلات متابعي دنيا عمّا تقصده، وإن كانت تعكس حالة نفسية تمر بها أو تشير الى موقف شخصي معين.

يُذكر أن دنيا سمير غانم انتهت أخيراً من تصوير أحدث أفلامها السينمائية بعنوان "روكي الغلابة"، والمقرر عرضه في دور السينما خلال الصيف الحالي.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم الى جانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، منهم: محمد ثروت، ومحمد رضوان، وسلوى عثمان، بالإضافة الى عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم الفنانان أحمد سعد وأوس أوس، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تؤدّي دنيا سمير غانم خلالها شخصية فتاة فلاّحة تمارس الملاكمة وتعمل "بودي غارد" لرجل أعمال مهم يجسّده محمد ممدوح، الذي يشاركها البطولة، ويخوض الثنائي معاً العديد من المواقف الكوميدية خلال الأحداث.

وعلى صعيد الدراما، كانت آخر مشاركة لدنيا سمير غانم في مسلسل "عايشة الدور"، والذي عُرض في موسم رمضان الماضي وشاركها بطولته الفنانون: نور محمود، ورحاب الجمل، وأميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد...، وهو من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر، وإخراج أحمد الجندي.

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