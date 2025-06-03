وفاة الفنانة القديرة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عامًا

أعلن الفنان منير مكرم، وفاة الفنانة القديرة سميحة أيوب، منذ قليل، عن عمر ناهز الـ93 عاما، دون الكشف عن تفاصيل موعد ومكان الجنازة.

ونشر الفنان منير مكرم، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «الدوام لله الفنانة القديرة سميحه أيوب».

وتعد الفنانة القديرة سميحة أيوب من عمالقة المسرح، فلديها مسيرة فنية طويلة امتدت منذ عام 1947 حتى اليوم مع التمثيل المسرحي والسينمائي والدرامي.

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