أشرف زكي يعلن موعد جنازة سميحة أيوب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 07:28 مساءً - أعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، عن موعد ومكان أداء صلاة الجنازة للفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 93 عامًا، بعد مسيرة كبيرة من العطاء الفني.

موعد جنازة سميحة أيوب

معلومات عن سميحة أيوب

أكد أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وأن أداء صلاة الجنازة، وتشييع جثمان الفنانة الراحلة، سيكون موعده اليوم بعد صلاة العصر، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد. وأبدى أشرف زكي عن حزنه الشديد على رحيل سميحة أيوب، وأكد أنها قامة فنية كبيرة تركت للفن المصري والعربي إرث كبير سيتعلم منه الأجيال القادمة.تخرجت النجمة الكبيرةمن المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتلمذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات، وبلغ رصيدها على المسرح على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها (رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية).

ورغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنها كان لها مشاركات عديدة في السينما والتلفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها (أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، بين الاطلال) بالإضافة إلى (تيتة رهيبة والليلة الكبيرة)، وفي التلفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها (الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية) ومؤخراً (الطاووس، نقل عام، حكايات جروب العيلة، انحراف، سكر زيادة، مزاج الخير، مولد وصاحبه غايب، أوراق التوت، والمرافعة) كما نالت العديد من التكريمات والجوائز الهامة من عدة دول ورؤساء.

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