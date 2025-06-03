سامح حسين بشخصيتين في فيلم تحت الطلب.. إليكم التفاصيل

كيف يظهر سامح حسين في فيلم "تحت الطلب"؟

قصة وأبطال فيلم "تحت الطلب"

سلميان عيد في "تحت الطلب"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 07:28 مساءً - يعيش الفنان، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيّما على مستوى السينما؛ حيث يترقب طرح فيلمه الجديدفي دور السينما، خلال وقتٍ لاحق من موسم أفلام صيف 2025، وذلك بعدما انتهى من تصويره مطلع الأسبوع الجاري؛ ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج.ويخوض سامح حسين في فيلم "تحت الطلب" تجرِبة سينمائية جديدة؛ حيث يُقدّم شخصيتين خلال الأحداث، لكلٍّ منهما مسار مختلف تماماً عن الأخرى. الشخصية الأولى لطبيب نساء وتوليد يُدعى "زكريا".أما الشخصية الثانية فهي لـ"حانوتي" يُدعى "لطفي"؛ حيث يواجَه خلال تجسيده الشخصيتين بمواقف كوميدية عديدة، تحمل معانيَ إنسانية قيّمة.فيلم "تحت الطلب" بطولة: سامح حسين، سليمان عيد، دينا محسن (ويزو)، إبرام سمير، سلوى عثمان، سهيلة الأنور، لبنى الشيخ، محمد صفاء، ومحمد مصطفى. وهو من تأليف وسام حامد. وإخراج هاني حمدي. وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية؛ إذ يتناول فلسفة الحياة والموت من خلال تجسيدهما كشخصيتين تختلفان مع مفاهيم الوجود.يذكر أنه قد رحل سليمان عيد عن عالمنا بشكلٍ مفاجئ في أبريل الماضي، قبل الانتهاء من تصوير مشاهده كاملةً في فيلم "تحت الطلب"؛ حيث كان يتبقى له نحو 6 مشاهد فقط. فيما أكّد المخرج هاني حمدي أنه سيحل تلك المشكلة في المونتاج، والبحث عن حلولٍ لإنهاء شخصيته بشكلٍ فني من دون الإخلال بالقصة والأحداث؛ حيث يستبعد تماماً حذف مشاهده من العمل.

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آخر أعمال سامح حسين السينمائية

ونافسفي شهر أبريل الماضي بفيلم يحمل اسم "استنساخ"، إلا أنه تقرر رفعه من دور السينما بعد 6 أسابيع فقط، وذلك بسبب ضعف الإيرادات وتراجُع حجم إقبال الجمهور؛ فقد حقق 3 ملايين جنيه، لقرابة 24 ألف تذكرة مبيعة فقط. وهو الفيلم الذي شهد عودة سامح حسين إلى السينما بعد غياب عدة سنوات.

فيلم "استنساخ" بطولة: سامح حسين، هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، أحمد السلكاوي، ومجموعة من المواهب الشابة. والعمل تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد. وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والغموض. تتناول القصة قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع؛ مسلطةً الضوء على التحديات التي تواجهها البشرية نتيجة التقدُّم التكنولوجي؛ حيث يحمل الفيلم طابعاً فريداً يمزج بين الخيال العلمي والتشويق.

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