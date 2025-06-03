موعد حفل فرقة ميامي ومطرف المطرف في دبي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 07:28 مساءً - يستعد كل من فرقة ميامي والفنان مطرف المطرف لتقديم حفل في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في مدينة دبي، وذلك بتاريخ 28 من يونيو بكوكا كولا أرينا دبي ضمن مفاجآت صيف دبي .
ونشر حساب لحظات الأحداث، وهو منظم فعاليات والصفحة الرسمية لفعاليات مومنتس، بوستر الحفل وعلق وكتب: "استعدوا لليلة من أجمل ليالي الصيف، فرقة ميامي ومطرف المطرف يجتمعون على مسرح كوكاكولا أرينا، دبي يوم 28 يونيو في سهرة ولا أروع ضمن مفاجآت صيف دبي 2025".
تستعد فرقة ميامي لإحياء حفل في البحرين مع الفنان نبيل شعيل بتاريخ 13 يونيو 2025 مركز البحرين العالمي للمعارض ونشرت فرقة ميامي مؤخرًا البوستر الذي علق عليه وكتب: "الطرب بيجمعنا والذكريات بتتجدد مع نبيل شعيل وفرقة ميامي، مركز البحرين العالمي للمعارض الجمعة 13 يونيو". كما ستُحيي فرقة ميامي والفنان مطرف المطرف حفلًا ثالث أيام عيد الأضحى بالكويت بتاريخ 8 يونيو .
أما الفنان مطرف المطرف شارك بليلة تكريم الفنان عبدالله الرويشد في حفل خاص بـ "فبراير الكويت 2025" بمشاركة نخبة نجوم الفن وهم الفنان علي بن محمد، نبيل شعيل، أنغام، خالد الشيخ، مساعد البلوشي، خالد الملا، فهد الكبيسي، فرقة ميامي، مطرف المطرف، وبدر نوري.
ونشر حساب لحظات الأحداث، وهو منظم فعاليات والصفحة الرسمية لفعاليات مومنتس، بوستر الحفل وعلق وكتب: "استعدوا لليلة من أجمل ليالي الصيف، فرقة ميامي ومطرف المطرف يجتمعون على مسرح كوكاكولا أرينا، دبي يوم 28 يونيو في سهرة ولا أروع ضمن مفاجآت صيف دبي 2025".
نشاطات قادمه لفرقة ميامي ومطرف المطرف
https://www.instagram.com/p/DKZ8LquskjT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DKZ8LquskjT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DKZ8LquskjT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تستعد فرقة ميامي لإحياء حفل في البحرين مع الفنان نبيل شعيل بتاريخ 13 يونيو 2025 مركز البحرين العالمي للمعارض ونشرت فرقة ميامي مؤخرًا البوستر الذي علق عليه وكتب: "الطرب بيجمعنا والذكريات بتتجدد مع نبيل شعيل وفرقة ميامي، مركز البحرين العالمي للمعارض الجمعة 13 يونيو". كما ستُحيي فرقة ميامي والفنان مطرف المطرف حفلًا ثالث أيام عيد الأضحى بالكويت بتاريخ 8 يونيو .
آخر نشاطات فرقة ميامي ومطرف المطرفوكانت آخر نشاطات فرقة ميامي تعاونها الثالث مع جزيرة ياس أبوظبي بإعادة تقديم أغنية "بستانس" بأسلوب جديد و أجواء الصيف، لدعوة العائلات الخليجية لها.
أما الفنان مطرف المطرف شارك بليلة تكريم الفنان عبدالله الرويشد في حفل خاص بـ "فبراير الكويت 2025" بمشاركة نخبة نجوم الفن وهم الفنان علي بن محمد، نبيل شعيل، أنغام، خالد الشيخ، مساعد البلوشي، خالد الملا، فهد الكبيسي، فرقة ميامي، مطرف المطرف، وبدر نوري.
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