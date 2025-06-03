موعد حفل فرقة ميامي ومطرف المطرف في دبي

نشاطات قادمه لفرقة ميامي ومطرف المطرف

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آخر نشاطات فرقة ميامي ومطرف المطرف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 07:28 مساءً - يستعد كل منوالفنانلتقديم حفل في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في مدينة دبي، وذلك بتاريخ 28 من يونيو بكوكا كولا أرينا دبي ضمن مفاجآت صيف دبي .ونشر حساب لحظات الأحداث، وهو منظم فعاليات والصفحة الرسمية لفعاليات مومنتس، بوستر الحفل وعلق وكتب: "استعدوا لليلة من أجمل ليالي الصيف،يجتمعون على مسرح كوكاكولا أرينا، دبي يوم 28 يونيو في سهرة ولا أروع ضمن مفاجآت صيف دبي 2025".تستعد فرقة ميامي لإحياء حفل في البحرين مع الفنان نبيل شعيل بتاريخ 13 يونيو 2025 مركز البحرين العالمي للمعارض ونشرتمؤخرًا البوستر الذي علق عليه وكتب: "الطرب بيجمعنا والذكريات بتتجدد مع نبيل شعيل و، مركز البحرين العالمي للمعارض الجمعة 13 يونيو". كما ستُحييوالفنان مطرف المطرف حفلًا ثالث أيام عيد الأضحى بالكويت بتاريخ 8 يونيو .وكانت آخر نشاطاتتعاونها الثالث مع جزيرة ياس أبوظبي بإعادة تقديم أغنية "بستانس" بأسلوب جديد و أجواء الصيف، لدعوة العائلات الخليجية لها.أما الفنانشارك بليلة تكريم الفنان عبدالله الرويشد في حفل خاص بـ "فبراير الكويت 2025" بمشاركة نخبة نجوم الفن وهم الفنان علي بن محمد، نبيل شعيل، أنغام، خالد الشيخ، مساعد البلوشي، خالد الملا، فهد الكبيسي،، وبدر نوري.

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