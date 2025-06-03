آسر ياسين في أول صورة بشخصية خُط الصعيد من فيلم فرقة الموت

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 07:28 مساءً - استأنف الفنان آسر ياسين، تصوير مشاهد فيلم "فرقة الموت" الذي يجمعه بالفنان أحمد عز، هذا الأسبوع بعد فترة من التوقُّف بسبب انشغال أبطاله بأعمال أخرى؛ إضافةً إلى حاجة الفيلم للتصوير خارج مصر؛ حيث من المقرر أن يسافر الأبطال خلال أيام إلى دولة المجر؛ لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، ومنه سوف يتم السفر إلى العاصمة السعودية الرياض، التي تشهد أخر مشاهد الفيلم.

آسر ياسين بشخصية خُط الصعيد

وقد كشف آسر ياسين عن أول صورة بالشخصية التي يظهر بها خلال أحداث فيلم "فرقة الموت"؛ حيث نشر عبْر خاصية الـ"ستوري" لحسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة من كواليس الفيلم معلقاً: "الخط.. فرقة الموت"، لاسيّما وأن آسر ياسين يجسّد دَور خُط الصعيد في فترة الأربعينات من القرن الماضي، ويُكلف الضابط عمر (أحمد عز) بمهمة القبض عليه؛ فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

آسر ياسين بشخصة خُط الصعيد من فيلم فرقة الموت- الصورة من ستوري حساب آسر ياسين على إنستغرام



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فيلم "فرقة الموت" من بطولة: أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد. مع عدد من ضيوف الشرف، منهم: أمينة خليل. ومن تأليف صلاح الجهيني. وإخراج أحمد علاء الديب. ومن المقرر إعلان موعد طرحه في السينمات فور الانتهاء من تصويره.

آسر ياسين يكرر تعاونه مع أحمد عز في السينما

ويكرر آسر ياسين من خلال فيلم "فرقة الموت" تعاونه مع أحمد عز في السينما، ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققاه معاً في فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024. وقد حقق العمل ايرادات قياسية وصلت إلى 260 مليون جنيه في مصر، كأعلى فيلم تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية. وتم إنتاج الفيلم بدعم من الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية وموسم الرياض.

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وفي سياق متصل، يواصل آسر ياسين تصوير مشاهد فيلمه الجديد "إن غاب القط" الذي يشارك في بطولته: أسماء جلال، كارمن بصيبص، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، رحاب الجمل، وحمزة دياب، وعدد آخر من الفنانين. ومن تأليف أيمن وتار. وإخراج سارة نوح، في أولى تجارِبها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة. وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية.



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