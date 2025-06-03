تفاصيل ظهور هدى الإتربي مع رامز جلال في السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 يونيو 2025 07:28 مساءً - تشارك الفنانة هدى الإتربي في بطولة فيلم "بيج رامي" مع الفنان رامز جلال، والذي يتواصل تصويره حالياً للعرض في موسم صيف 2025؛ لتعود هدى بهذا الفيلم إلى عالم السينما من جديد بعد غيابها العامين الماضيين؛ حيث كان آخر ظهور لها من خلال فيلم "شمس" الذي تم عرضه في سبتمبر عام 2023، وقدّمت فيه دَور البطولة النسائية.

هدى الإتربي متزوجة من محمود حافظ

تظهر هدى الإتربي خلال أحداث فيلم "بيج رامي" بشخصية كوميدية؛ حيث تجسّد دَور صديقة محمد عبد الرحمن (توتا) وزوجته نسرين أمين، وفي نفس الوقت متزوجة من الفنان محمود حافظ. ومع توالي أحداث الفيلم، تظهر طبيعة علاقة هدى الإتربي بـ رامز جلال، وتحدث العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

فيلم "بيج رامي" انطلق تصويره بعد عيد الفطر الماضي، وهو من بطولة: رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبدالرحمن (توتا)، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربي. بالإضافة إلى عدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف. والفيلم من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر. وإخراج محمود كريم. وإنتاج وليد صبري.

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هدى الإتربي تتعاون مع رامز جلال في السينما بعد وقوعها في مقلب برنامجه

وتأتي مشاركة هدي الإتربي مع رامز جلال في فيلمه الجديد "بيج رامي" بعد ظهورها معه في برنامج "رامز إيلون مصر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي. وقد علّقت هدى على وقوعها في فخ مقلب رامز، وقالت: "الله يسامحك يا رامز. وكشفت أنها لم تعلم بالمقلب قبل الذهاب إلى السعودية. وقالت: "أنا اتطلب مني أن أشارك كعضو لجنة تحكيم في أحداث برنامج مسابقات، وفوجئت بعد الوصول بأنه مقلب من رامز جلال".

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"العتاولة2" آخر أعمال هدى الإتربي

هدى الإتربي شاركت في منافسات موسم دراما رمضان 2025، خلال مسلسل "العتاولة 2"، والذي جاء من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، زينب العبد، فاتن سعيد، لمى كتكت، وأميرة الشريف. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.

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